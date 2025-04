PL de Maicon Nogueira propõe sustentabilidade em Campo Grande

O vereador Maicon Nogueira apresentou um projeto de lei (PL) em Campo Grande, que visa promover o desenvolvimento sustentável no município, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A proposta, que busca integrar o crescimento econômico com a preservação ambiental, inclui ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e incentivar o setor privado a adotar práticas mais sustentáveis. Empresas que seguirem critérios de Governança Ambiental, Social e Empresarial (ESG) poderão se beneficiar de incentivos como redução de tributos e acesso a crédito.

O PL também prevê a criação de um inventário municipal de gases de efeito estufa e programas de educação ambiental, capacitação profissional e inovação em tecnologias sustentáveis. O vereador destacou a importância de implementar soluções que garantam a harmonia entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, visando o bem-estar das futuras gerações. O município buscará ainda adotar melhores práticas de sustentabilidade observadas em outras cidades do Brasil e do exterior, com foco em bioeconomia e energias renováveis.