Piloto de Moto morre em acidente fatal no Núcleo Industrial

Na tarde de quarta-feira (11), um trágico acidente no Núcleo Industrial, em Campo Grande, resultou na morte do piloto de moto Victor Vicente Lemes (21). O jovem caiu entre as rodas traseiras de um caminhão Scania/R 480 com dois semi-reboques, após perder o controle da moto ao tentar desviar de um buraco na Avenida.

O caminhão realizou uma manobra à esquerda para evitar o obstáculo, mas a moto não conseguiu frear a tempo e acabou sendo arrastada por 44 metros. O SAMU foi acionado, mas Victor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão passou por teste de bafômetro, que deu negativo para álcool.