Piloto de Moto morre atropelado por caminhão no Indubrasil

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Huanderson Heleno Rodrigues dos Santos (38) na manhã desta sexta-feira (9), na BR-262, em Campo Grande. O motociclista foi atropelado por um caminhão na rotatória entre Indubrasil e Terenos, enquanto seguia para o trabalho.

Huanderson conduzia uma Honda Biz no mesmo sentido do caminhão quando foi atingido logo após uma lombada elevada. Segundo testemunhas, o caminhoneiro chegou a parar, mas fugiu em seguida sem prestar socorro. A vítima teve exposição de massa encefálica e morreu no local.

O acidente chocou moradores da região, que reclamam da falta de sinalização e iluminação no trecho. Muitos consideram a travessia perigosa, especialmente durante a noite. Imagens do local mostram a gravidade da colisão.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana atenderam a ocorrência. O caso deve ser investigado, e o motorista do caminhão ainda não foi localizado.

O corpo foi encaminhado ao IML.