Piauí e Bahia lideram desmatamento da Mata Atlântica

O Atlas da Mata Atlântica 2023-2024, divulgado nesta segunda-feira (12/5), revelou que os estados do Piauí e da Bahia lideram o desmatamento da Mata Atlântica no Brasil. Segundo o Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD), o Piauí foi o estado que mais desmatou em 2024, com 26.030 hectares, um aumento de 44% em relação a 2023. A Bahia aparece logo em seguida, com 23.218 hectares, embora o número represente queda de 37% no comparativo anual.

No entanto, o Atlas mostra que a Bahia foi o estado que mais destruiu matas maduras — áreas com maior biodiversidade e estoque de carbono — com 4.717 hectares desmatados, um aumento de 92%. O Piauí também aparece entre os cinco maiores desmatadores de matas maduras, apesar da redução de 53% em relação ao ano anterior.

O desmatamento está concentrado em áreas de transição entre a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga, especialmente no Nordeste. “É onde está a maior parte do desmatamento”, afirmou Luís Fernando Guedes, diretor da SOS Mata Atlântica. Os dados combinam imagens de satélite e validação de campo por meio de parcerias com o Inpe e o MapBiomas. O cenário preocupa ambientalistas devido à ameaça à biodiversidade e ao clima.