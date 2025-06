PF e PM desmantelam esquema de venda ilegal de aves em SC

A Polícia Federal e a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina realizaram, nesta segunda-feira (23), a Operação Papo Amarelo, com foco no combate ao comércio ilegal de aves silvestres. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Jaraguá do Sul, no Norte do estado.

As investigações começaram após a PM Ambiental identificar a venda de “kits de legalização” de aves, compostos por documentos falsos usados para dar aparência legal a animais capturados na natureza.

O esquema, promovido por redes sociais, envolvia intermediários em diversos estados e facilitava o comércio ilegal dessas espécies, muitas delas ameaçadas de extinção.

A operação visa coibir crimes ambientais e responsabilizar os envolvidos na falsificação de documentos e tráfico de fauna silvestre. A PF segue com as investigações para identificar outros participantes da rede criminosa.