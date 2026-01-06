Passaporte de Eliza Samúdio será devolvido à família

O passaporte de Eliza Samúdio, localizado em Portugal na última sexta-feira, será enviado à família pelo Itamaraty. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o documento já está expirado e cancelado, mas ficará à disposição caso a família queira recebê-lo. A origem do passaporte em solo português ainda é um mistério. Maria do Carmo, madrinha de Bruninho, filho da modelo, afirmou que a divulgação da notícia é uma “crueldade” e reforçou que não há dúvidas sobre a morte de Eliza. O caso, que mobilizou a Justiça de Minas Gerais, resultou na condenação do ex-goleiro Bruno e de outros envolvidos.

O desaparecimento ocorreu em 2010, quando Eliza tinha 25 anos. Apesar da repercussão, a família busca apenas preservar a memória da jovem. O Itamaraty orientou o consulado sobre todos os trâmites legais para a entrega do documento. A devolução do passaporte representa, para a família, um ponto de fechamento simbólico diante da tragédia. O episódio reforça a sensibilidade do caso, ainda lembrado pela sociedade.