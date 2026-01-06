quarta-feira, 7/01/2026

Passaporte de Eliza Samúdio será devolvido à família

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

O passaporte de Eliza Samúdio, localizado em Portugal na última sexta-feira, será enviado à família pelo Itamaraty. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o documento já está expirado e cancelado, mas ficará à disposição caso a família queira recebê-lo. A origem do passaporte em solo português ainda é um mistério. Maria do Carmo, madrinha de Bruninho, filho da modelo, afirmou que a divulgação da notícia é uma “crueldade” e reforçou que não há dúvidas sobre a morte de Eliza. O caso, que mobilizou a Justiça de Minas Gerais, resultou na condenação do ex-goleiro Bruno e de outros envolvidos.

O desaparecimento ocorreu em 2010, quando Eliza tinha 25 anos. Apesar da repercussão, a família busca apenas preservar a memória da jovem. O Itamaraty orientou o consulado sobre todos os trâmites legais para a entrega do documento. A devolução do passaporte representa, para a família, um ponto de fechamento simbólico diante da tragédia. O episódio reforça a sensibilidade do caso, ainda lembrado pela sociedade.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

SAD destaca inovação e eficiência administrativa no balanço da gestão estadual de 2025

Milton - 0
A Secretaria de Estado de Administração (SAD) apresentou o balanço das principais entregas realizadas ao longo de 2025, destacando avanços na modernização da gestão...
Leia mais

Governo de MS prorroga prazos do Refis e amplia janela para regularização de débitos

Milton - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta terça-feira (30) o Decreto nº 16.721, de 29 de dezembro de 2025, que prorroga os...
Leia mais

Gerson Claro entra no jogo grande e se consolida como nome forte ao Senado em 2026

Milton - 0
O tabuleiro político de Mato Grosso do Sul começou a se mover com mais intensidade, e Gerson Claro desponta como um dos principais protagonistas...
Leia mais

Ação integrada reforça segurança nas estradas durante período de viagens em MS

Milton - 0
Com o aumento do fluxo de passageiros nas rodovias em razão das festas de fim de ano, uma grande ação de segurança no trânsito...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia