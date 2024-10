PARANAÍBA: CRAS realiza reunião do PAIF em alusão ao “Outubro Rosa”

Na manhã de hoje, 31, a Prefeitura de Paranaíba, por meio das Secretarias de Assistência Social e Saúde, realizou mais uma reunião do programa PAIF “Informar para Transformar”, com a temática “Outubro Rosa”, no CRAS Maria Félix da Silva.

O objetivo da campanha Outubro Rosa é promover a conscientização sobre o câncer de mama, destacando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. A fonoaudióloga Katiuce Pamplona, foi convidada para conduzir a palestra, momento em que abordou a prevenção e o autoconhecimento.

A campanha visa informar e educar a população sobre fatores de risco, métodos de autocuidado e a importância de realizar exames regulares, como a mamografia. Além disso, busca apoiar e acolher as mulheres que enfrentam a doença, promovendo uma maior visibilidade e discussão sobre o câncer de mama na sociedade.