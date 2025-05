Para melhoria urbana, Fátima do Sul apresenta projeto de restauração da MS-147 e da Avenida Nove de Julho

O município de Fátima do Sul tem quase todas as vias asfaltadas e recapeadas, com investimentos do Governo do Estado de aproximadamente R$ 72,6 milhões nas áreas de infraestrutura e educação.

Para continuar a crescer e melhorar a qualidade de vida população, durante reunião de trabalho MS Ativo Municipalismo, a Prefeitura Municipal solicitou a restauração da MS-147, que liga o distrito de Culturama por meio das rodovias MS-376 à MS-276, além da proposta de revitalização da Avenida Nove de Julho, no Bairro Brasilândia, com previsão de execução em duas etapas.

“Damos sequência num projeto que aprofundou e transformou um pouco mais as relações com os municípios, que chamamos de MS Ativo. Esta é a hora de fazer um balanço e planejar os próximos passos. O Estado é parceiro de cada município e estamos nos reunindo para entender as prioridades e auxiliar no quer for possível, de acordo com as necessidades”, disse o governador Eduardo Riedel.

O prefeito de Fátima do Sul, Wagner Roberto Ponciano, elogiou a forma com as ações são conduzidas. “Pedimos as obras da MS-147 e do Jardim Brasilândia, na Avenida Maranhão. Essas reuniões, onde o Governo do Estado ouve nossas demandas, são excelentes. Mostra a capacidade de articulação de ambos e auxilia demais o município”.