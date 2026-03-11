quinta-feira, 12/03/2026

Palmeiras lidera ranking de elencos não-europeus

Flamengo vem em segundo; Botafogo e Fluminense estão no top-10

Palmeiras é o clube não-europeu com elenco mais caro, com valor estimado em R$ 1,9 bilhão, seguido pelo Flamengo e clubes da Arábia Saudita

O Palmeiras é o clube com o elenco mais valioso fora da Europa, segundo estudo divulgado pelo Cies Football nesta quarta-feira, com grupo estimado em 322 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão). O Flamengo ocupa a segunda posição, com 190 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), enquanto Botafogo e Fluminense aparecem em sétimo e nono lugares, respectivamente.

O levantamento aponta Vitor Roque como jogador mais caro do Verdão, avaliado em 79,9 milhões de euros (R$ 477 milhões). Entre os clubes de maior valor no mundo, Chelsea lidera com 1,7 bilhão de euros (R$ 10 bilhões), seguido por Manchester City e Real Madrid. Times da Arábia Saudita também marcam presença no top-10, com Al-Hilal, Al-Qadsiah, Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Ahli.

O estudo reforça o protagonismo do futebol brasileiro na América e o investimento crescente em atletas de destaque.

