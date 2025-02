Palmeiras goleia Guarani por 4 a 1 e se reabilita no Paulistão

Após dois tropeços consecutivos, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Paulista ao derrotar o Guarani por 4 a 1, neste domingo, em Campinas. Com dois gols de Estêvão, a equipe de Abel Ferreira se impôs no segundo tempo, após abrir o placar ainda na primeira etapa com Richard Ríos e Maurício. O Guarani descontou com Deni Junior, mas não conseguiu reagir. Com a vitória, o Palmeiras chega a 11 pontos e se aproxima da liderança do Grupo D. O próximo desafio será o clássico contra o Corinthians, em casa, na quinta-feira.