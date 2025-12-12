sexta-feira, 12/12/2025

Oscar anuncia aposentadoria aos 34 anos após susto em exames

São Paulo já previa risco de aposentadoria

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Instagram

O meia Oscar decidiu se aposentar do futebol profissional após sofrer um mal súbito durante exames de rotina em novembro. A informação, divulgada pelo UOL, confirma que o atleta de 34 anos optou por encerrar sua carreira por questões de saúde.

O episódio ocorreu no CT da Barra Funda, quando o jogador desmaiou durante uma atividade na bicicleta ergométrica. Levado imediatamente ao Hospital Albert Einstein, ele permaneceu internado por dois dias para observação e exames detalhados.

O diagnóstico final apontou uma síncope vasovagal, condição que provoca queda brusca da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, resultando em desmaios. Diante da possibilidade de novos riscos, o São Paulo já esperava a decisão de aposentadoria do atleta.

Cria de Cotia, Oscar encerra sua segunda passagem pelo clube com 21 jogos disputados, dois gols e cinco assistências. Agora, o Tricolor aguarda o avanço das conversas para formalizar uma rescisão amigável com o meia.

