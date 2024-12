Operação Tacitus: PF e GAECO/SP desmantelam esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em SP

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Federal, em conjunto com o GAECO/SP, deflagrou a Operação Tacitus, uma ação de combate a uma organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro e corrupção policial no estado de São Paulo. Ao todo, 130 agentes federais, com apoio da Corregedoria da Polícia Civil, cumpriram 8 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão em São Paulo, Bragança Paulista, Igaratá e Ubatuba.

A operação, que é resultado de investigações aprofundadas, revelou um esquema complexo de exigência de propinas e manipulação de recursos para beneficiar a organização criminosa. Os envolvidos, incluindo policiais, podem enfrentar até 30 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e ocultação de capitais.