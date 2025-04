Ônibus com estudantes tomba em Ribanceira na RSC-453

Um trágico acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (4) na rodovia RSC-453, no município de Imigrante, no Rio Grande do Sul, deixou sete mortos e mais de 20 feridos. O ônibus que transportava estudantes e professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) tombou em uma ribanceira após o motorista aparentemente perder os freios do veículo.

O grupo, composto por alunos e docentes do Curso de Paisagismo do Colégio Politécnico, seguia para uma visita técnica no município de Imigrante. A equipe de resgate, composta por bombeiros e equipes da Polícia Militar, foi rapidamente mobilizada para o local, onde 22 feridos foram encaminhados para hospitais da região.

O estado de cinco vítimas é grave. A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos, enquanto as equipes de resgate continuam o trabalho de busca por possíveis vítimas sob o ônibus. A UFSM decretou luto e suspendeu suas atividades nos dias 4 e 5 de abril em razão da tragédia. O governador Eduardo Leite expressou solidariedade às vítimas e seus familiares.