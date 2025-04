Nova Andradina: Zé Teixeira reivindica investimentos para população

A população de Nova Andradina pode contar com o mandato atuante do deputado estadual Zé Teixeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Nesta semana, o deputado apresentou uma série de reivindicações para os setores de saúde, educação e infraestrutura do município na região sudeste do Estado.

Nesta quinta-feira (3), o deputado apresentou indicação aos senadores, deputados federais e ao Governo do Estado solicitando recursos para a aquisição de lousas digitais, mesas digitais, painéis de LED, além da construção de vestiário na Escola Municipal Arco Íris, ampliação do CEINF Luiz Carlos Sampaio e a troca do telhado da Escola Municipal Professor João de Lima Paes.

O prefeito de Nova Andradina, Dr. Leandro, também solicitou a pintura das unidades escolares e a ampliação do Centro de Eventos Professor José Antônio Zanqueta e a compra de dois micro-ônibus para o transporte dos atletas. “As solicitações são imprescindíveis para oferecer um ambiente confortável, seguro e acessível para melhor atender às necessidades dos alunos e dos trabalhadores na educação”, justifica.

O deputado também intercedeu para garantir serviços de qualidade para os pequenos produtores e para a sociedade do município. Zé Teixeira solicitou a destinação de uma empilhadeira manual, 20 mil sacos de ráfia e a reforma do barracão da coleta seletiva, veículo traçado para setor da agricultura e equipamentos de segurança para Associação de Catadores.

Também foram solicitados um triturador de galhos, distribuidora de calcário e caminhão caçamba basculante, bem como apoio na contratação de empresa especializada em Engenharia Ambiental para Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental para a ampliação de aterro sanitário municipal.

Por último, o deputado Zé Teixeira reivindicou ao Poder Executivo Estadual recursos para a qualificação, adequação e a continuidade dos serviços de saúde de Nova Andradina que atravessam um déficit financeiro superior a R$ 4 milhões nas contas da Fundação de Serviços de Saúde. A sobrecarga no sistema provoca a superlotação no Hospital Regional.–