Nova Alvorada do Sul comemora 33 Anos com Shows e atrações para todos os gostos

Nova Alvorada do Sul celebra mais um ano de história e desenvolvimento com uma programação especial para comemorar seus 33 anos de emancipação política. A cidade, que se consolidou como um importante polo econômico e social da região, preparou uma série de atividades para todos os gostos, com shows, apresentações culturais e atividades para toda a família.

A festa de aniversário teve início no dia 12 de outubro, com uma programação especial de atividades para as crianças no Parque Nelson Tereré. No dia 25 de outubro, a prefeitura Municipal promove show de pagode com a banda Atitude 67, a partir das 20h. O evento, que promete agitar a cidade, será realizado na Avenida Irineu de Souza Araújo, em frente ao Parque Nelson Tereré.

No dia seguinte, 26 de outubro, a programação continua, com um show gospel especial de agradecimento do cantor Gerson Rufino, a partir das 19h. O evento, também realizado na Avenida Irineu de Souza Araújo, promete emocionar o público com canções inspiradoras que marcaram gerações.

O prefeito José Paulo Paleari expressou sua alegria em celebrar mais um ano de conquistas da cidade: “É com grande satisfação que celebramos mais um aniversário de Nova Alvorada do Sul. Preparamos uma programação especial para todos, com o objetivo de agradecer à população por todo o apoio e parceria. Vamos continuar trabalhando juntos para construir um futuro ainda mais promissor para nossa cidade.”

Entrada franca

Todas as atividades da programação de aniversário são gratuitas! A Prefeitura Municipal convida toda a população a participar das comemorações e celebrar os 33 anos de Nova Alvorada do Sul.