Notas do Enem 2024 são divulgadas; site do Inep apresenta instabilidade

O resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 foi divulgado na manhã desta segunda-feira (13), porém o site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) está apresentando instabilidade.

A instabilidade foi relatada no “X” por alguns usuários e noticiada em sites nacionais. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 40 mil candidatos prestaram o exame que é a principal porta de entrada para o Ensino Superior através do SIsu, Prouni e Fies.

Para conferir a nota, o vestibulando deve acessar o site do Inep com o login gov.br. Os candidatos tiveram que responder questões de ciências humanas, da natureza, linguagens e matemática e redigir a redação que teve como tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Hoje, às 10h (horário de Brasília), o Mec (Ministério da Educação) realizada coletiva de imprensa para apresentar os principais resultados do Enem.

Sisu – Com as notas do Enem divulgadas hoje, os candidatos poderão se inscrever no Sisu a partir do dia 17 de janeiro com prazo final em 21 de janeiro.