Nini Dy Castro apresenta show ‘Som que Sou’ no Buteco do Miau

“Artista campo-grandense antecipa estreia em carreira solo com pré-lançamento do 1º EP”
O público campo-grandense tem encontro marcado com o talento e a versatilidade de Nini Dy Castro, que realiza, nesta sexta-feira (17), a partir das 21h, o show ‘Som que Sou’, uma apresentação especial de pré-lançamento do primeiro EP da carreira solo. O evento acontece no tradicional Buteco do Miau, com ingressos a R$ 15.
O repertório do EP — que será lançado oficialmente em 23 de novembro, no Shopping Bosque dos Ipês, durante o show do grupo Raça Negra — traz releituras de composições autorais de artistas como Vinil Moraes, Vitor Maia, Cris Haicais e Paulo Haicais, nomes que influenciam diretamente a identidade musical de Nini.
Com uma trajetória que começou aos 19 anos, Nini construiu reconhecimento nos bastidores da música sul-mato-grossense como baterista de grandes nomes, a exemplo de Patrícia e Adriana, Marco Aurélio e Paulo Sérgio, João Aroldo e Betinho, Henrique e Diego, Bruninho e Davi, Jorge e Mateus, Hugo e Vitor, entre outros. Agora, ele se prepara para assumir definitivamente o microfone e mostrar um novo lado de sua arte.
“Eu sempre gostei de cantar, mas tinha vergonha da minha voz. Com o incentivo de amigos músicos, resolvi me arriscar — e foi a melhor decisão que poderia ter tomado”, conta Nini, que em 2023 iniciou o projeto ‘Som de Quarta’, ao lado de parceiros de Campo Grande, interpretando clássicos da Música Popular Brasileira (MPB).
Neste novo momento, o artista aposta em sonoridades que exploram as ‘Brasilidades’, com arranjos modernos e letras que falam sobre sentimentos cotidianos. O EP é composto por cinco faixas:
– Porrada (Vinil Moraes e Vitor Maia)
– Café Fraco (Cris Haicais, Nathalia Barros, Paulo Haicais e Rafael Coelho)
– Não dá Nada (Cris Haicais)
– Três da Tarde (Cris Haicais)
– Passando Mal (Sorocaba)
Segundo o músico, a escolha do repertório reflete vivências e emoções pessoais. “Essas músicas me tocam de diferentes maneiras. Cada uma delas conversa com um sentimento meu, com momentos que vivi e ainda vivo. Por isso, quis começar minha trajetória solo com elas”, revela Nini Dy Castro.
Com sonoridade leve e contemporânea, o trabalho promete consolidar o nome de Nini como uma das vozes mais autênticas da nova cena musical de Mato Grosso do Sul.
Serviço
Show: Som que Sou – Pré-lançamento do 1º EP de Nini Dy Castro
– Data: Sexta-feira, 17 de outubro
– Horário: a partir das 21h
– Local: Buteco do Miau – Av. José Nogueira Viêira, 1303 – Tiradentes
– Ingressos: R$ 15
– Lançamento oficial do EP: 23 de novembro, no Shopping Bosque dos Ipês, durante o show do grupo Raça Negra.
Fotos (Crédito: Glenda Gabi)