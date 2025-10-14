Nini Dy Castro apresenta show ‘Som que Sou’ no Buteco do Miau

“Artista campo-grandense antecipa estreia em carreira solo com pré-lançamento do 1º EP”

O público campo-grandense tem encontro marcado com o talento e a versatilidade de Nini Dy Castro, que realiza, nesta sexta-feira (17), a partir das 21h, o show ‘Som que Sou’, uma apresentação especial de pré-lançamento do primeiro EP da carreira solo. O evento acontece no tradicional Buteco do Miau, com ingressos a R$ 15.

O repertório do EP — que será lançado oficialmente em 23 de novembro, no Shopping Bosque dos Ipês, durante o show do grupo Raça Negra — traz releituras de composições autorais de artistas como Vinil Moraes, Vitor Maia, Cris Haicais e Paulo Haicais, nomes que influenciam diretamente a identidade musical de Nini.

Com uma trajetória que começou aos 19 anos, Nini construiu reconhecimento nos bastidores da música sul-mato-grossense como baterista de grandes nomes, a exemplo de Patrícia e Adriana, Marco Aurélio e Paulo Sérgio, João Aroldo e Betinho, Henrique e Diego, Bruninho e Davi, Jorge e Mateus, Hugo e Vitor, entre outros. Agora, ele se prepara para assumir definitivamente o microfone e mostrar um novo lado de sua arte.

“Eu sempre gostei de cantar, mas tinha vergonha da minha voz. Com o incentivo de amigos músicos, resolvi me arriscar — e foi a melhor decisão que poderia ter tomado”, conta Nini, que em 2023 iniciou o projeto ‘Som de Quarta’, ao lado de parceiros de Campo Grande, interpretando clássicos da Música Popular Brasileira (MPB).

Neste novo momento, o artista aposta em sonoridades que exploram as ‘Brasilidades’, com arranjos modernos e letras que falam sobre sentimentos cotidianos. O EP é composto por cinco faixas:

– Porrada (Vinil Moraes e Vitor Maia)

– Café Fraco (Cris Haicais, Nathalia Barros, Paulo Haicais e Rafael Coelho)

– Não dá Nada (Cris Haicais)

– Três da Tarde (Cris Haicais)

– Passando Mal (Sorocaba)

Segundo o músico, a escolha do repertório reflete vivências e emoções pessoais. “Essas músicas me tocam de diferentes maneiras. Cada uma delas conversa com um sentimento meu, com momentos que vivi e ainda vivo. Por isso, quis começar minha trajetória solo com elas”, revela Nini Dy Castro.

Com sonoridade leve e contemporânea, o trabalho promete consolidar o nome de Nini como uma das vozes mais autênticas da nova cena musical de Mato Grosso do Sul.

Serviço

Show: Som que Sou – Pré-lançamento do 1º EP de Nini Dy Castro

– Data: Sexta-feira, 17 de outubro

– Horário: a partir das 21h

– Local: Buteco do Miau – Av. José Nogueira Viêira, 1303 – Tiradentes

– Ingressos: R$ 15

– Lançamento oficial do EP: 23 de novembro, no Shopping Bosque dos Ipês, durante o show do grupo Raça Negra.

Fotos (Crédito: Glenda Gabi)