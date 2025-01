Neymar retorna ao Santos após 12 anos e promete reviver sua história na Vila Belmiro

O Santos FC celebrou um grande feito ao repatriar Neymar após 12 anos de sua transferência para o Barcelona. O craque anunciou seu retorno nas redes sociais, expressando uma forte conexão emocional com o clube que o lançou ao estrelato. “Parece até que estou voltando no tempo”, afirmou o atacante, que rescindiu contrato com o Al-Hilal da Arábia Saudita para retornar ao Brasil.

O movimento foi acelerado por dois fatores principais: o desejo de Neymar de retomar sua felicidade no futebol e um vídeo especial produzido pelo Santos com a voz de Pelé, convidando-o a voltar. A homenagem emocionou o jogador, que decidiu abrir mão de parte significativa de sua fortuna para selar o retorno à Vila Belmiro.

Com um contrato de cinco meses, Neymar chega com a missão de recuperar sua forma física e se preparar para o futuro, incluindo uma possível convocação para a Copa do Mundo de 2026. Emocionado, o jogador revelou que o Santos é a única casa capaz de oferecer o carinho necessário para seguir sua carreira.

O clube se prepara para uma grande festa, e a camisa 10, símbolo de sua história, será novamente vestida por Neymar.