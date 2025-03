Neymar inicia transição para o gramado no Santos

O Santos retomou os treinos nesta sexta-feira, após quatro dias de folga, com boas notícias para o técnico Pedro Caixinha. O principal destaque foi o retorno de Neymar ao processo de transição física, iniciando os trabalhos no gramado após uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O craque, que manteve a rotina de recuperação em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, é esperado para treinar com o restante do elenco na próxima semana e pode ser relacionado para o jogo contra o Vasco, dia 30, no Campeonato Brasileiro.

Além de Neymar, o clube também celebrou o retorno de João Schmidt, Hyan, Escobar e Guilherme aos treinos. Schmidt se recuperou de uma desidratação, Guilherme de uma mialgia na coxa, Escobar de dores no ombro, e Hyan voltou após lesão no ligamento do joelho. Já o lateral-direito Aderlan segue em transição após cirurgia no LCA e ainda não tem previsão para retorno. A preparação do time segue com foco no jogo contra o Vasco.