Negociação de freezer pelo Facebook acaba em ameaça no Nova Lima

Na manhã desta segunda-feira (15), uma moradora do bairro Nova Lima, em Campo Grande, registrou boletim de ocorrência por ameaça após vender um freezer pelo Facebook. A compradora, identificada como Daiana, pagou R$ 500 via PIX e enviou um homem para retirar o eletrodoméstico. Três dias depois, Daiana enviou áudios alegando que o freezer estava com defeito e que teria perdido bolos devido ao problema.

Apesar de a vendedora ter enviado vídeos mostrando o funcionamento do aparelho, a compradora exigiu ressarcimento e passou a ameaçar a vítima. Frases como “Você mexeu com a pessoa errada” e “Você é uma caloteira” geraram medo e preocupação. O caso foi registrado como ameaça e será investigado pela Polícia Civil.

Até o momento, a autora das ameaças não foi localizada.