Na reta final, obra na MS-436 promove integração e impulsiona economia de Camapuã e Figueirão

Integração e desenvolvimento regional. Com este foco o Governo do Estado está promovendo a restauração da MS-436, que liga os municípios de Camapuã e Figueirão. Dividida em dois lotes a obra chega na sua reta final. A população vai ganhar mais segurança viária e a economia local vai dispor de um melhor escoamento da produção.

Com investimento superior a R$ 248 milhões, a restauração de 111 km da rodovia faz parte de uma parceria entre o Governo do Estado e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Socia). Ela começa do entroncamento com a BR-060, em Camapuã, até a conexão com a MS-223, em Figueirão.

Obra segue de Camapuã até Figueirão

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, ressaltou que a restauração representa um investimento estratégico na melhoria da logística e da integração regional.

“Trata-se de uma obra fundamental para qualificar a malha rodoviária estadual, garantindo mais segurança, fluidez ao tráfego e melhores condições para o escoamento da produção. Os investimentos reforçam o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a infraestrutura como base para o desenvolvimento econômico e social das regiões atendidas”, afirmou.

O primeiro lote da obra sai de Camapuã até a Pontinha do Cocho. Este trecho tem 61,60 km, com investimento de R$ 140,5 milhões. Esta etapa já está com 76% dos trabalhos concluídos, seguindo para a reta final.

Rodovia restaurada vai facilitar escoamento da produção

Já o segundo (lote) dispõe de 49,9 km partindo da Pontinho do Cocho até Figueirão. Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS) nesta fase 80% das atividades já estão prontas. São mais R$ 108 milhões neste trecho. Infraestrutura de qualidade para atender a população.

Este grande investimento vai reduzir os riscos de acidentes a todos que trafegam pela rodovia, além de dar mais mobilidade e evitar danos dos veículos. O trajeto é muito por toda região, assim como moradores de estados vizinhos como Goiás e Mato Grosso.

Juntando desenvolvimento, modernidade e cuidado com o meio ambiente, os dois trechos dispõem de dispositivos de proteção e direcionamento da fauna, buscando proteger a morte de animais selvagens e melhorar a segurança dos motoristas, assim como travessias de passagens para quem mora ou trabalha perto da estrada.

A requalificação e pavimentação das rodovias do Estado faz parte da estratégia do Governo do Estado em criar as melhores condições para logística de diferentes regiões, interligando as cidades e contribuindo para economia regional. Mais segurança, empregos e melhor renda ao cidadão.