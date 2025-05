Mundo Novo se destacou em diversas modalidades no último final de semana.

O final de semana foi marcado por vários eventos esportivos, representados pelos mundonovenses. Na sexta-feira (16), antes da decisão dos finalistas do campeonato de Futsal, foi realizado dois jogos das categorias de base do município contra a E.E Marechal Rondon. No sub 11, E.E Marechal Rondon levou a melhor, vencendo por 3×2.

Em seguida, no sub 14 o time do departamento de Esportes venceu por 8×0 o time da escola Marechal Rondon.

CAMPEONATO DE FUTSAL

Já pelo Campeonato Municipal de Futsal, Global Internet foi o primeiro a firmar a vaga para a final, vencendo por 6×2 a equipe do Bioanálise.

Na sequência, Centro-Oeste aplicou uma goleada de 8×3 sobre o Magnus, garantindo a vaga para a grande final que está marcada para a próxima sexta-feira (23), a partir das 19h no Ginásio Antônio Alves Moreira.



MAESTRO DA BOLA

No sábado (17), os atletas de futsal da equipe Maestro da Bola, realizaram jogos em quatro categorias (sub-09, sub-11, sub-13 e sub-15) no ginásio Moreirão contra as cidades de Vera Cruz do Oeste e São Miguel do Iguaçu.

Resultados:

Sub 9 Mundo Novo 3×0 Vera Cruz do Oeste;

Sub 11 Mundo Novo 1×5 Vera Cruz do Oeste;

Sub 13A Mundo Novo 4×0 Vera Cruz do Oeste;

Sub 13A Mundo Novo 0x2 São Pedro do Iguaçu;

Sub 13B Mundo Novo 5×1 São Pedro do Iguaçu;

Sub 15 Mundo Novo 2×4 Vera Cruz do Oeste;

Sub 15 Mundo Novo 3×0 São Pedro do Iguaçu.



JOGOS DA JUVENTUDE – TÊNIS DE MESA E XADREZ

Os atletas mundonovenses estiveram em Três Lagoas, pelo Jogos da Juventude em duas categorias, Tênis de Mesa e Xadrez.

No Tênis de Mesa, Lavinia Miyata, Pedro Melo, Ana Cassia Medeiros e Arthur Oliveira, da E.E Yolanda Ally representaram Mundo Novo e todos voltaram com medalhas.

Resultados:

2º Lugar – Lavínia Miyata (vaga no brasileiro);

3º Lugar – Pedro Melo;

3º Lugar – Arthur Oliveira;

2º Lugar – Duplas masculinas (Pedro e Artur);

2º Lugar – Duplas mista (Lavínia e Pedro);

7º lugar duplas feminina (Lavínia e Ana Cássia);

2º – Lugar geral no Masculino;

2º – lugar geral no Feminino.

Com o vice campeonato Lavínia Miyata irá representar o MS e Mundo Novo nos Jogos da Juventude Nacional – COB Brasília – DF, marcado para os dias 9 a 26 de setembro.

O município de Mundo Novo vem apoiando a modalidade e obtendo retorno positivo, sendo destaque no âmbito estadual e nacional na modalidade.

Os treinamentos de Tênis de Mesa são gratuitos, para mais informações entrar em contato com o professor Wallisson Lucas pelo telefone – 67 9950-0819.

No xadrez, o aluno Rafael Sokoloski ficou em 10º colocação entre 32 cidades do Mato Grasso do Sul e Sarah Schroeder Gonçalves 9º lugar no Estado de 23 municípios.



CATEGORIA DE BASE URSO

No domingo (18), na Toca do Urso foi realizado quatro jogos amistosos entre as categorias de base do Urso e Guaíra.

Confira os resultados:

Sub 11 Guaíra 4 x 0 Urso;

Sub 13 Guaíra 1 x 2 Urso;

Sub 15 Urso 1 x 2 Guaíra;

Sub 17 Urso 2 x 0 Guaíra.



VOLEIBOL

Pelo juvenil sub-17 e adulto, o vôlei de Mundo Novo realizou amistosos contra as cidades de Iguatemi e Itaquiraí.

No sábado (17), o sub-17 entrou em quadra contra Itaquiraí e na categoria adulto/livre contra Iguatemi.

No domingo (18), a categoria de base URSO realizou amistoso contra a cidade de Guaíra (PR), nas categorias mirim, infantil, pré-infantil e juvenil.