Mulheres protagonistas: Obra conta trajetória de palestrantes e tem posfácio de Lia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) sediou na manhã desta segunda-feira (2) o lançamento do livro Palestrantes Protagonistas, da Editora AN, que conta a trajetória de 11 mulheres com artigos sobre experiências profissionais e técnicas para o desenvolvimento pessoal.

As autoras estiveram na ALEMS por proposição da deputada Lia Nogueira (PSDB), quem escreveu o posfácio, uma carta aberta ao leitor. Representando a parlamentar, a jornalista Renata Rirossi abriu o evento. “A deputada ficou muito feliz com esse livro e como ela sempre diz: lugar de mulher é onde ela quiser estar. Ela sempre valoriza a participação feminina em todas as esferas, tanto de poder, quanto área de atuação, então é um privilégio poder abrir a porta da Casa de Leis para receber essas mulheres que construíram o livro juntas, que podem fazer a diferença sim, estimulando outras mulheres no seu desenvolvimento pessoal”.

A obra foi coordenada por Anne Quadros, empresária, palestrante e especialista em marketing de vendas na internet, Fernanda Bentasol empresária, palestrante e especialista em negócio sustentáveis, e Nivea Lorena Torres, empresária, palestrante e mentora de alta performance Business.

Deputada escreveu carta aberta ao leitor no posfácio/Foto: Luciana Nassar / Arquivo ALEMS

Fernanda disse que é uma honra estar lançando um livro na Casa de Leis. “A emoção é grande, nosso legado é poder contribuir, cada uma delas com sua trajetória e a minha parte é sobre networking. Eu vejo quanto as pessoas perdem em fazer conexões genuínas e aproveitar para construir resultados mais satisfatórios”, resumiu.

Nívea contou que seu capítulo é sobre liderança. “O objetivo do livro é potencializar essa força. A diversidade de conteúdo vai contribuir com a evolução. Eu atuo há mais de 14 anos em gestão de pessoas e eu escrevo sobre uma liderança que cura, que transforma pessoas enquanto gera resultado para as organizações”, ressaltou.

A obra traz um resumo das palestras inspiradoras, os exemplos de resiliência e as experiências transformadoras das mulheres que se dedicaram a dividir experiências. Anne Quadros disse que o lançamento do livro também faz parte do movimento por mulheres no protagonismo. “A questão da mulher ter liberdade empresarial para nós é muito importante. Então é uma obra que ressalta o empoderamento feminino também”, explicou.

São coautoras: Adriana Lima, Aparecida Elisabete Alves, Denia Gomes da Silva Felix, Estela da Silva Neves Elias, Flaviana Gomes Ferreira, Hariet Raffel, Maria Jacileia Leite e Vívian Cruz. O prefácio ficou por conta da empresária Juliana Aranda.

É possível adquirir exemplares diretamente com as autoras e coautoras ou online pela editora Eagle.