quinta-feira, 28/08/2025

Mulher condenada pelos atos de 8 de janeiro é presa ao chegar ao Brasil

Rosana Maciel Gomes, condenada a 13 anos de prisão pelo STF, foi deportada dos Estados Unidos e capturada pela Polícia Federal ao desembarcar em Minas Gera

Foto: ©Joédson Alves/Agência Brasil

A Polícia Federal prendeu na noite desta quarta-feira (27), no Aeroporto de Confins/MG, Rosana Maciel Gomes, condenada pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Rosana, que estava foragida desde o início de 2024, foi deportada dos Estados Unidos em um voo fretado com brasileiros que tentaram entrar ilegalmente no país.

Sentenciada pelo STF a 13 anos e seis meses de prisão, ela inicialmente respondia ao processo em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, fugiu do Brasil via Peru e acabou sendo presa em território norte-americano.

Após sua chegada, Rosana foi levada ao Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte. Está prevista para esta quinta-feira (28) uma audiência de custódia conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.

A detenção de Rosana reforça a atuação das autoridades brasileiras na responsabilização dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

