Motorista de aplicativo dá ré e atropela idosa durante desembarque no Guanandi

Idosa, de 61 anos, foi atropelada por uma motorista de aplicativo, no Jardim Rancho Alegre, na tarde dessa terça-feira (3). A vítima procurou a delegacia no fim da manhã desta quarta (4) para registrar boletim de ocorrência.

Na delegacia, a idosa contou que após pedir a corrida no aplicativo e chegar ao local de desembarque, quando foi descer do carro, a motorista deu ré. No momento em que ela deu ré, a vítima foi atropelada e sofreu uma fratura no braço esquerdo.

À polícia, a idosa contou que a motorista não prestou socorro. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e omissão de socorro na 5ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Campo Grande.

Fonte: midiamax