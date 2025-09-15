Moraes exige imagens para investigar visitas irregulares a Daniel Silveira

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas, em Magé/RJ, envie imagens do sistema de monitoramento interno para apurar visitas irregulares ao ex-deputado Daniel Silveira. Silveira cumpre pena em regime semiaberto após ser condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses por ataques ao Estado Democrático de Direito.

Segundo o gabinete de Moraes, o ex-parlamentar teria recebido visitas fora dos horários e dias permitidos, incluindo políticos como o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) e militares. A direção do presídio confirmou a presença dos visitantes, mas afirmou que eles não chegaram a encontrar Silveira, após serem informados da necessidade de autorização do STF.

Moraes exige o envio das imagens e do livro de registro de visitantes em até 24 horas para verificar as alegações. A apuração visa garantir o cumprimento rigoroso da pena e a fiscalização das regras impostas pelo Supremo.