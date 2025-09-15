terça-feira, 16/09/2025

Moraes exige imagens para investigar visitas irregulares a Daniel Silveira

Ex-deputado cumpre pena em regime semiaberto e teria recebido políticos e militares sem autorização do Supremo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas, em Magé/RJ, envie imagens do sistema de monitoramento interno para apurar visitas irregulares ao ex-deputado Daniel Silveira. Silveira cumpre pena em regime semiaberto após ser condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses por ataques ao Estado Democrático de Direito.

Segundo o gabinete de Moraes, o ex-parlamentar teria recebido visitas fora dos horários e dias permitidos, incluindo políticos como o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) e militares. A direção do presídio confirmou a presença dos visitantes, mas afirmou que eles não chegaram a encontrar Silveira, após serem informados da necessidade de autorização do STF.

Moraes exige o envio das imagens e do livro de registro de visitantes em até 24 horas para verificar as alegações. A apuração visa garantir o cumprimento rigoroso da pena e a fiscalização das regras impostas pelo Supremo.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

México e China intensificam negociações para compra de carnes no Brasil

Milton - 0
O Brasil está no centro das atenções de dois grandes mercados consumidores: México e China. Uma comitiva mexicana chegou nesta segunda-feira (15) para realizar...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Segunda, 15 de setembro de 2025. Faltam: 91 dias para o Natal. Hoje é Dia do Cliente Manchetes do Correio do Estado de hoje: Juiz afirma que ‘empresas...
Leia mais

Bumlai é reeleito presidente da Acrissul e reforça compromisso de diálogo com diversos setores

ANELISE PEREIRA - 0
A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) oficializou nesta semana a reeleição de Guilherme Bumlai para a presidência da entidade no...
Leia mais

Denúncia de abuso em CEINF mobiliza investigação da DEPCA

Milton - 0
Uma criança de apenas 4 anos é suspeita de ter sido vítima de estupro praticado por uma professora em um CEINF localizado no bairro...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia