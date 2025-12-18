quinta-feira, 18/12/2025

Moraes autoriza fisioterapia de Bolsonaro na prisão

Fisioterapia liberada

Milton
Publicado por Milton
Foto: Sindicato dos policiais federais-DF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nesta quinta-feira (18) o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar sessões de fisioterapia enquanto cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. As sessões, solicitadas pela defesa, têm objetivo de manutenção do condicionamento físico e readequação postural, e ocorrerão nos dias úteis durante o banho de sol. Moraes também liberou o recebimento de cartas e encomendas, que poderão ser entregues a Bolsonaro ou seus familiares após inspeção.

A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro poderá visitá-lo sem autorização prévia, às terças e quintas, por 30 minutos. Além disso, o ex-presidente poderá conceder entrevista ao Portal Metrópoles no dia 23 de dezembro, a primeira desde a execução da condenação pela trama golpista. As medidas buscam garantir direitos básicos durante o cumprimento da pena.

A decisão ressalta a atenção da Justiça à integridade física e à comunicação do detento.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Para expandir alcance da imunização em MS, Governo do Estado amplia e reforça estratégia de vacinação da população

ANELISE PEREIRA - 0
Com a aquisição de 10 unidades móveis totalmente equipadas, o Governo do Estado passa a contar com uma nova estratégia para ampliar o acesso...
Leia mais

MS avança na qualificação de enfermeiros para oferta de métodos contraceptivos de longa duração

ANELISE PEREIRA - 0
Ação integra estratégia nacional de ampliação do acesso a métodos contraceptivos no SUS Profissionais de enfermagem participam, nesta quinta (11) e sexta-feira (12), de uma...
Leia mais

Petrobras demonstra interesse em investir em esporte e cultura no MS

Milton - 0
O governo de Mato Grosso do Sul anunciou que a Lei 349/2025 permitirá que empresas com benefícios fiscais no estado invistam em projetos culturais...
Leia mais

Agetran divulga interdições de trânsito para esta sexta e fim de semana em Campo Grande

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para os dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2025, em...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia