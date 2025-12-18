Moraes autoriza fisioterapia de Bolsonaro na prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nesta quinta-feira (18) o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar sessões de fisioterapia enquanto cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. As sessões, solicitadas pela defesa, têm objetivo de manutenção do condicionamento físico e readequação postural, e ocorrerão nos dias úteis durante o banho de sol. Moraes também liberou o recebimento de cartas e encomendas, que poderão ser entregues a Bolsonaro ou seus familiares após inspeção.

A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro poderá visitá-lo sem autorização prévia, às terças e quintas, por 30 minutos. Além disso, o ex-presidente poderá conceder entrevista ao Portal Metrópoles no dia 23 de dezembro, a primeira desde a execução da condenação pela trama golpista. As medidas buscam garantir direitos básicos durante o cumprimento da pena.

A decisão ressalta a atenção da Justiça à integridade física e à comunicação do detento.