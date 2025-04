Moradores tapam buraco por conta própria em Campo Grande

Cansados da falta de ação do poder público, moradores da região do bairro Serradinho, em Campo Grande, decidiram agir por conta própria e taparam um buraco na Avenida Duque de Caxias, próximo a uma boca de lobo, que está aberto há mais de um ano. A cratera já provocou diversos acidentes, principalmente durante o período de chuvas. Segundo Paulo Brito, morador há mais de 40 anos no local, o buraco se agravou com o tempo e representa risco constante para motoristas, motociclistas e ciclistas. “Já caí ali e fraturei o ombro. Agora vou ter que operar”, relata.

No vídeo vemos moradores jogando pedras e entulho no buraco, usando equipamentos improvisados. Eles afirmam que a medida é temporária, mas necessária para evitar mais acidentes. Paulo afirma ter feito diversas solicitações à prefeitura, mas até o momento não houve nenhuma resposta efetiva. “A gente tenta, mas ninguém aparece. Então resolvemos agir”, diz.