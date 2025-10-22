Moradores da Rua Três Poderes pedem socorro em meio à escuridão e insegurança

Sem iluminação pública e policiamento, comunidade do Vivendas do Parque vive dias de medo e cobra ação imediata das autoridades de Campo Grande.

A escuridão tomou conta da Rua Três Poderes, no bairro Vivendas do Parque, em Campo Grande (MS), e com ela veio o medo, a insegurança e a sensação de abandono. Moradores relatam que o local, situado próximo aos residenciais Oiti e Maria Aparecida Pedrossian, sofre com falta de iluminação pública e ausência de policiamento, transformando a região em um verdadeiro terreno fértil para a criminalidade.

Um dos moradores, que preferiu não se identificar, gravou um vídeo mostrando a gravidade da situação. Ao desligar o farol do carro, a rua mergulha em completa escuridão, uma imagem que dispensa comentários. Ele contou ainda que, recentemente, teve seu espaço de locação invadido duas vezes na mesma semana, com prejuízos entre fios, equipamentos e utensílios furtados.

“É um absurdo o que estamos vivendo. Pagamos nossos impostos, e não temos nem o básico: luz e segurança. Já não sabemos mais a quem recorrer”, desabafa o morador.

DESCASO E MEDO CONSTANTE

O Vivendas do Parque é um bairro em expansão, com dezenas de famílias que escolheram a região em busca de tranquilidade e qualidade de vida. No entanto, o que encontram é falta de patrolamento, ruas alagadas quando chove, dificuldade de acesso e, agora, a completa ausência de policiamento.

A proximidade com o presídio da capital agrava ainda mais a insegurança. Segundo relatos, o local tem sido usado para tráfico de drogas e abrigo de criminosos, que aproveitam a escuridão e a falta de rondas para agir livremente.

PEDIDO DE SOCORRO ÀS AUTORIDADES

Cansados de esperar, os moradores decidiram procurar a Revista Boca do Povo para tornar público o pedido de socorro. Eles pedem intervenção imediata da Prefeitura de Campo Grande e da Secretaria de Segurança Pública para restaurar a iluminação, reforçar o patrulhamento e garantir o mínimo de dignidade à população.

“Estamos com medo até de sair de casa à noite. Já ligamos para a Energisa, para a Prefeitura, para a Polícia, mas até agora ninguém fez nada. Parece que só vão agir quando acontecer uma tragédia”, lamenta uma moradora.

A Rua Três Poderes, no Vivendas do Parque, pede socorro.