Moradores agradecem o recapeamento da Rua Rio Negro; na Vila Margarida

Moradores da Vila Margarida expressaram sua gratidão pelo recapeamento da Rua Rio Negro, realizado pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a Águas Guariroba. Mesmo após um temporal que causou danos a um trecho recém-recapeado, a satisfação com a obra se mantém. Márcia Rocha Barbosa, que reside na rua há 30 anos, destaca que a via nunca havia recebido asfalto novo antes, sendo crucial para a ligação com avenidas importantes da região.

O trecho recapeado vai da rotatória do Parque Sóter até a Avenida Capital, é amplamente utilizado, especialmente por ônibus e veículos que se deslocam para a Avenida Coronel Antonino. Moradores como Gabriele e Carlos Eduardo ressaltam a importância do recapeamento para melhorar a segurança e a mobilidade na região.

Ana Paula Santana, proprietária de um comércio local, observou um aumento no movimento devido à melhoria da infraestrutura. Mário Rodrigues e Sérgio Paulo Barbosa Rocha também comentaram sobre a qualidade do asfalto e sua contribuição para o tráfego na área, enfatizando que os danos causados pela chuva não são culpa da nova obra, mas sim de um problema preexistente relacionado ao sistema de drenagem.

Assim, a comunidade reafirma que, apesar dos desafios, o recapeamento foi uma iniciativa muito esperada e benéfica para todos.