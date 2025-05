Ministro Fávaro destaca união com FPA contra gripe aviária

Em reunião nesta terça-feira (20) com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou a importância da atuação conjunta entre o governo e os parlamentares no enfrentamento da gripe aviária. Fávaro elogiou a robustez do sistema sanitário brasileiro, que, segundo ele, é referência mundial pela sua eficiência e transparência.

O ministro atribuiu a ausência prolongada da doença no país à estrutura sanitária integrada entre governo federal, estados, municípios e setor privado. Ele também destacou que o apoio do Congresso será essencial na aprovação de medidas de reforço ao sistema de defesa agropecuária.

Entre as propostas, está a criação de um Fundo Nacional Sanitário para indenização de produtores e apoio em situações de emergência. Fávaro mencionou ainda a necessidade de um fundo para pagamento de horas extras a servidores públicos em momentos críticos, como o atual.

Comparando com os Estados Unidos, ele informou que, enquanto o Brasil registrou 17 mil aves abatidas por focos da doença, nos EUA houve casos com mais de 1,9 milhão de animais afetados. Fávaro finalizou defendendo o reforço no quadro de auditores fiscais agropecuários, com a nomeação de novos profissionais.