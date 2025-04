Ministro Carlos Fávaro fala sobre etanol de milho em conferência internacional

O Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, será o principal palestrante da 2ª Conferência Internacional Unem Datagro sobre Etanol de Milho, que acontecerá nesta quinta-feira (3) em Cuiabá (MT). O evento reunirá líderes do setor, produtores, investidores e autoridades para discutir o papel crescente do etanol de milho na matriz energética do Brasil.

Durante a conferência, serão abordadas inovações tecnológicas, alimentação animal e políticas públicas que afetam a indústria do etanol. Além disso, haverá debates sobre as tendências do mercado e os impactos dessa alternativa energética.

Fávaro dará início aos trabalhos com sua palestra na cerimônia de abertura, marcada para as 9h. O evento promete fortalecer a importância do etanol de milho como uma solução estratégica para o futuro energético do país.

A conferência ocorre no Hotel Gran Odara, em Cuiabá, e contará com seis painéis temáticos.