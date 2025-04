Mal súbito mata motorista de app no Centro de Campo Grande

Na manhã desta quinta-feira (3), um motorista de aplicativo, ainda não identificado, faleceu após passar mal no Centro de Campo Grande. De acordo com informações preliminares, ele estava em uma corrida com um passageiro quando sofreu um mal súbito e conseguiu encostar o veículo em segurança. O passageiro, preocupado com a situação, acionou uma viatura de resgate, que rapidamente chegou ao local para prestar os primeiros socorros. Apesar do atendimento, o motorista não resistiu e veio a óbito.

As autoridades seguem investigando as causas da morte.