“Lula está bem e conversando”, diz médico após cirurgia do presidente

O presidente Lula passou por um novo procedimento cirúrgico na manhã desta quinta-feira (12), no Hospital Sírio Libanês em qSão Paulo. A intervenção, realizada para evitar novos sangramentos no cérebro após a queda sofrida em outubro, foi bem-sucedida, e, segundo sua equipe médica, o presidente já está acordado e conversando.

A cirurgia foi uma complementação do tratamento do hematoma subdural que Lula vem tratando desde o acidente doméstico no Palácio da Alvorada. A operação foi planejada desde o início do tratamento e, embora o procedimento tenha sido pouco invasivo, foi necessário para garantir a recuperação completa do presidente, evitando complicações maiores. O procedimento foi realizado via cateterismo, com punção na virilha, e não exigiu cortes no corpo.

Apesar das preocupações, os médicos garantem que Lula está se recuperando bem e permanece sob monitoramento. O quadro atual é uma consequência da hemorragia intracraniana provocada pela queda, que causou um corte na nuca do presidente. O hematoma foi drenado com sucesso, e a expectativa é que ele continue sua recuperação sem sequelas.