Lesões No Futebol: São Paulo lidera contusões em uma década

Foto: Ilustrativa

Entre 2016 e 2025, os clubes da elite do futebol brasileiro registraram 8.090 lesões, com o São Paulo à frente, somando 483 afastamentos, seguido de Grêmio (457) e Corinthians (431). O Botafogo e o Internacional fecharam o top-5, enquanto o Vasco, apesar de menor número de casos, liderou em tempo médio de recuperação, com jogadores afastados quase 50 dias. A média de contusões por temporada mostra outra realidade: Coritiba superou o São Paulo com 48,6 por ano. Nomes como Maicon, Marinho e Rodrigo Caio foram os mais vezes no DM, enquanto Ruan Oliveira, Dedé e Breno acumularam mais dias de afastamento.

Em 2025, o São Paulo novamente sofreu com desfalques, refletindo mudanças constantes no Reffis e no corpo técnico. As estatísticas revelam a complexidade do manejo de lesões no futebol brasileiro, impactando desempenho e planejamento de elenco. Clubes buscam cada vez mais monitoramento detalhado e prevenção para reduzir o número e a gravidade das contusões.

