Leilão da PRF terá mais de 890 lotes de veículos e sucatas à venda na próxima semana

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Com mais de 890 lotes disponíveis, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza leilões em Mato Grosso do Sul na próxima semana. A agenda ocorre entre quarta (14) e sexta-feira (16) e oferece oportunidades para uso, peças ou revenda de veículos conservados e sucatas.

Os veículos conservados representam uma opção para uso imediato ou revenda, enquanto as sucatas aproveitáveis indicam oportunidade para desmontadores e comércios de peças. Cada um dos dias conta com itens específicos e definidos previamente:

  • Quarta-feira (14): 237 lotes conservados, às 9h;
  • Quinta-feira (15): 149 lotes conservados + 64 sucatas aproveitáveis + 14 inservíveis, às 9h;
  • Sexta-feira (16): 187 sucatas aproveitáveis, às 8h; 241 sucatas inservíveis, às 9h.

Além disso, é possível realizar visitação com agendamento prévio de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17. Para arrematar sucatas, exige-se registro no DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) e as pessoas jurídicas que as adquiri-las devem comprovar atividade no comércio de peças usadas e cadastro no DETRAN.

Para participar com lances eletrônicos, é necessário realizar o cadastro no site da leiloeira com até 48 horas de antecedência para evitar contratempos na liberação. Os lances ocorrem de forma online.

Links dos leilões:

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