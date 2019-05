As Dez Mais

Terça-feira, 21 de maio de 2019.

Primeira:

Alcides Bernal, do PP, está acendendo ‘pra cada santo uma vela’. Sexta-feira o TSE vai julgar seu caso. Ele aposta que vai sair vencedor e mandar a deputada federal Bia Cavassa limpar as gavetas.

Segunda:

Dizem que as coisas pro Bernal nunca dão certas porque ele está sempre recheado de más intenções com as pessoas. É como diz o velho ditado bíblico: O plantio é livre, mas a colheita ‘é’ obrigatória.

Terceira:

O PSDB elegerá no próximo 31 de maio o seu presidente Nacional. O evento acontecerá em Brasília. Serão escolhidos os integrantes do Diretório Nacional e o Conselho Nacional de Ética e Disciplina do partido.

Quarta:

Domingo a gasolina será vendida por 2,80 o litro em Campo Grande no “Dia Nacional Sem Imposto”. Serão vendidos 10 mil litros fracionados em 20 litros para cada um dos 500 clientes que se prontificarem enfrentar filas quilométricas a troco dessa mixaria.

Quinta:

O gás de cozinha em nosso estado pode ser encontrado entre R$69,05 a R$99 reais. Coxim liderou a carestia. É de lá o botijão de gás mais caro deste estado.

Sexta:

O “meia” Marcos, da Corumbaense, pegou seu ‘galo de briga” e “cascou” fora da cidade depois de ter sido ameaçado de morte por torcedores que ele destratou em campo. Três homens dispostos a tudo invadiram a sede do clube querendo dar uma “tunda” no jogador, que diante da ameaça pediu seu desligamento e “saiu” da cidade enquanto era tempo.

Sétima:

O TRF-3 concedeu ‘habeas corpus’ para Ana Paula Amorim Dolzan, filha de João Amorim, que estava em prisão domiciliar. Também perdoou uma multa de R$ 70 mil da esposa do ex-deputado federal Edson Giroto por ter sido considerada a multa abusiva.

Oitava:

Os Pequenos Anúncios nas redes sociais podem causar um problemão jurídico para quem compra objetos anunciados. Muita coisa roubada sendo oferecida nas redes e quando a polícia pega o couro come. Portanto, cuidado.

Nona:

A FORD vai demitir 7 mil trabalhadores até final de agosto. A empresa está se reestruturando para economizar 600 milhões de dólares. Os cortes incluem: saídas voluntárias e demissões; e congelamento das vagas abertas. Nos EUA 2.300 pessoas foram desempregadas. 29% dos gerentes da Ford serão eliminados.

Décima:

A Paraná Pesquisas saiu à campo entre 14 a 18 de maio sobre o uso de armas. 60,9% “não querem ter arma em casa”. 36,7 querem; 70,6% das mulheres rejeitam a idéia; 47,6% dos homens desejam ter arma; 66,9% dos jovens – entre 16/24 anos – não querem ter arma. A pesquisa abrangeu 26 estados; público de 16 ou mais. Foram entrevistados 2.452 brasileiros.

Concessionárias de energia em nosso estado estão “deitando e rolando” nas costas do povo indefeso. Segundo o senador Kajuru o lucro delas foi 14 vezes mais que o do mesmo trimestre do ano passado. Pior que a gritaria geral do povo espoliado é o silêncio dos nossos deputados federais e senadores. Mais vergonhoso é um senador de outro estado defendendo a gente sul-mato-grossense. O silêncio dos nossos representantes merece hoje tripla chicotada.

