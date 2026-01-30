LeBron James se emociona com homenagem dos Cavs

Homenagem do Cleveland Cavaliers traz momentos épicos da carreira do astro, que reflete sobre o futuro

LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, se emocionou nesta quarta-feira ao receber uma homenagem em vídeo do Cleveland Cavaliers, franquia que defendeu entre 2003 e 2010 e de 2014 a 2018, durante o primeiro quarto da derrota de sua equipe por 129 a 99 em partida pela NBA. O vídeo relembrou sua atuação histórica no Jogo 5 das finais da Conferência Leste de 2007, quando marcou 48 pontos, incluindo 25 consecutivos, na vitória sobre o Detroit Pistons. Após a partida, James, de 41 anos, não confirmou o futuro, mas admitiu que esta pode ser sua última temporada. “Estou apenas tentando aproveitar tudo, sem dar nada por garantido”, disse o craque. Ele também ressaltou a emoção de estar presente em Cleveland desta vez, diferente de visitas anteriores.

Apesar do retrospecto favorável em jogos anteriores na cidade, LeBron teve um desempenho abaixo do esperado, marcando apenas 11 pontos e cometendo seis turnovers. O Lakers sofreu um terceiro quarto devastador e a derrota por 30 pontos foi a pior da temporada. Mesmo assim, a homenagem reacendeu a admiração da torcida e evidenciou o legado do jogador na franquia. LeBron agora segue avaliando seu futuro enquanto encerra mais uma temporada cercado de recordes e emoções.