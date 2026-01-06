quarta-feira, 7/01/2026

Larápio cai de árvore ao furtar cabos e acaba preso em Dourados

Milton
Publicado por Milton
Foto: Osvaldo Duarte

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (5) após tentar furtar cabos de telefonia no bairro Parque das Nações, em Dourados. Durante rondas, a Polícia Militar o avistou no alto de uma árvore manipulando os fios com um alicate. Ao ser abordado, ele perdeu o equilíbrio e caiu de cerca de três metros. Ferido, foi socorrido e levado à UPA para atendimento médico. Com ele, a PM encontrou pedaços de fios cortados e a ferramenta usada na ação. Após receber alta, o homem foi conduzido à Depac, onde foi autuado em flagrante.

O caso segue à disposição da Justiça.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

