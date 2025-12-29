segunda-feira, 29/12/2025

Justiça suspende retorno de Cezário à FFMS

Foto: Hélder Rafael

A Justiça suspendeu a decisão que permitia o retorno de Francisco Cezário à presidência da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), mantendo Estevão Petrallás no comando da entidade. A medida vale até que o caso seja julgado, garantindo estabilidade administrativa e respeitando decisões cautelares da Justiça criminal. A defesa de Cezário afirmou que não irá recorrer da suspensão, mantendo o afastamento do dirigente. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconhece a gestão de Petrallás e reforça a estabilidade institucional da FFMS.

Desde a prisão de Cezário em 2024, Petrallás assumiu como interventor e, posteriormente, foi eleito para o mandato vigente. O julgamento final decidirá sobre a validade da assembleia que destituiu Cezário e pode alterar o cenário atual. Até lá, a presidência da FFMS segue sem mudanças.

