Justiça Eleitoral realiza mutirão para regularização do título em MS

O TRE-MS realizará um plantão especial de atendimento ao eleitor em outubro. A ação ocorre em duas etapas: de 6 a 10 e de 20 a 24 do mês, sempre das 8h às 18h, nas unidades da Justiça Eleitoral em todo o estado. Durante esse período, os eleitores poderão regularizar o título, coletar a biometria, atualizar seus dados cadastrais, solicitar a transferência de local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral.

Além do atendimento presencial, o cidadão pode utilizar o aplicativo e-Título ou o sistema de Autoatendimento Eleitoral no site do TSE. Os endereços e telefones dos cartórios eleitorais podem ser consultados diretamente no portal do TRE-MS na internet.

