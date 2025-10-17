sexta-feira, 17/10/2025

Justiça alcança traficante procurado em ação policial eficiente

Ação conjunta das Delegacias de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul resultou na captura de condenado pelo crime de tráfico de drogas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Na data de ontem (16), a Polícia Civil, por meio do SIG das Delegacias de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, realizou a prisão de um jovem de 21 anos condenado pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi fruto da troca de informações entre as duas unidades, que identificaram o paradeiro do suspeito na cidade de Novo Horizonte do Sul.

Com base nessas informações, os agentes efetuaram diligências conjuntas que resultaram na captura do homem, que estava foragido da justiça. Ele foi imediatamente conduzido à delegacia local para os procedimentos legais.

Após os trâmites, o condenado será encaminhado ao presídio de Ivinhema, onde cumprirá a pena de seis anos de reclusão. A operação reforça o compromisso da Polícia Civil em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Pesquisa aponta Nelsinho Trad entre os favoritos ao Senado e confirma alta aprovação do mandato

Milton - 0
O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) lidera as pesquisas para o Senado em Mato Grosso do Sul, segundo levantamento recente do Instituto Ranking Brasil Inteligência...
Leia mais

Paciente agride servidor e médica na USF do Jardim Noroeste

ANELISE PEREIRA - 0
Paciente de 52 anos foi levado à delegacia na tarde desta segunda-feira (13) após agredir dois servidores dentro da USF (Unidade de Saúde da Família)...
Leia mais

Morre Militino, militante histórico do PT em MS

Milton - 0
Militino Domingos de Arruda, militante veterano do Partido dos Trabalhadores/PT em Mato Grosso do Sul, faleceu na quarta-feira, 15 de outubro, aos 81 anos,...
Leia mais

Lula anuncia programa de habitação para classe média

Milton - 0
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou nesta sexta-feira (10) um novo programa habitacional voltado para a classe média brasileira. A iniciativa busca...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia