Justiça alcança traficante procurado em ação policial eficiente

Na data de ontem (16), a Polícia Civil, por meio do SIG das Delegacias de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, realizou a prisão de um jovem de 21 anos condenado pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi fruto da troca de informações entre as duas unidades, que identificaram o paradeiro do suspeito na cidade de Novo Horizonte do Sul.

Com base nessas informações, os agentes efetuaram diligências conjuntas que resultaram na captura do homem, que estava foragido da justiça. Ele foi imediatamente conduzido à delegacia local para os procedimentos legais.

Após os trâmites, o condenado será encaminhado ao presídio de Ivinhema, onde cumprirá a pena de seis anos de reclusão. A operação reforça o compromisso da Polícia Civil em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.