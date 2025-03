Juari defende direitos de aposentados e pensionistas de Campo Grande

O vereador Professor Juari, presidente da Comissão Legislativa dos Servidores Aposentados e Pensionistas de Campo Grande, se comprometeu em defender os direitos dessa categoria após reunião com representantes dos aposentados e o presidente do IMPCG, Marcos Tabosa. Durante o encontro, realizado na última sexta-feira (14), os aposentados expuseram suas dificuldades, como a falta de políticas públicas específicas e a defasagem salarial, sendo o último aumento real concedido em 2012.

Muitos aposentados relataram ter que abrir mão de serviços essenciais, como o plano de saúde SERVIMED, devido aos altos custos. Outro ponto crítico foi a ausência de paridade salarial desde 2003. Em resposta, a Comissão de Aposentados e Pensionistas irá protocolar um ofício detalhado ao IMPCG, com o apoio jurídico do vereador, para garantir que as demandas sejam tratadas com seriedade.

O IMPCG se comprometeu a realizar um estudo de impacto financeiro e marcar uma nova reunião para discutir soluções. Juari reafirmou sua luta em prol de um atendimento digno para os aposentados.