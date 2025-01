Jovem é presa por extorsão após cobrar R$ 5 mil para não divulgar fotos íntimas

Uma menina, de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante pelo crime de extorsão após cobrar R$ 5 mil de um homem para não divulgar fotos íntimas dele. O caso aconteceu na tarde do último sábado (11), em Ivinhema.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia contando que recebeu uma mensagem de um número desconhecido e que ele exigia a transferência bancária e tinha pressa.

Com as informações mais detalhadas, os agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da cidade realizaram diligências e identificaram que a responsável pela extorsão era uma mulher, mais precisamente uma jovem que morava na cidade de Nova Andradina.

Os investigadores encontraram a autora em casa, onde ela foi presa em flagrante pelo crime de extorsão. Durante a prisão, ela confessou o crime aos policiais. A Polícia Civil orienta a nunca enviar dinheiro ou ceder às extorsões.

fonte: campograndenews