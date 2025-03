João Pedro surpreende e deve ser titular contra a Colômbia

Dorival Júnior surpreendeu ao escalar João Pedro, atacante do Brighton, como titular na Seleção Brasileira para enfrentar a Colômbia. O treinador planeja um esquema 4-4-2, com João Pedro como referência ofensiva, permitindo que Vini Júnior e Rodrygo alternem no papel de segundo atacante. Durante os treinamentos, o jovem de 23 anos, revelado pelo Fluminense, teve a chance de se integrar ao time titular, enquanto Savinho chegou a ser testado, mas a tendência é que o plano de Dorival seja confirmado.

A estratégia do técnico visa explorar os lados do campo, dando liberdade para os laterais, como Arana e Vanderson, se projetarem para o ataque. O Brasil, atualmente em quinto nas Eliminatórias para a Copa de 2026, tem a chance de subir na tabela dependendo dos resultados contra Colômbia e Argentina. O jogo contra a Colômbia acontecerá nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha.