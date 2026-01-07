Janeiro Branco: Vereador Dr. Jamal destaca a Saúde Mental

O vereador Dr. Jamal ressalta a importância do Janeiro Branco, campanha voltada à conscientização sobre saúde mental. Ele afirma que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, sendo fundamental para qualidade de vida e relações mais saudáveis. O parlamentar incentiva a quebra de preconceitos e a busca por ajuda profissional sempre que necessário. Durante o mês, Dr. Jamal reforça seu compromisso com políticas públicas que ampliem o acesso ao atendimento psicológico.

A iniciativa também busca promover informação, estimular o diálogo e conscientizar a população sobre o bem-estar emocional. Segundo o vereador, saúde mental é um direito de todos e deve ser tratada com atenção e prioridade. A campanha ainda destaca a prevenção de doenças e a importância de ambientes acolhedores na sociedade. Dr. Jamal conclui que investir na saúde emocional é investir no futuro coletivo.