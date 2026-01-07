quinta-feira, 8/01/2026

Janeiro Branco: Vereador Dr. Jamal destaca a Saúde Mental

Milton
Publicado por Milton

O vereador Dr. Jamal ressalta a importância do Janeiro Branco, campanha voltada à conscientização sobre saúde mental. Ele afirma que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, sendo fundamental para qualidade de vida e relações mais saudáveis. O parlamentar incentiva a quebra de preconceitos e a busca por ajuda profissional sempre que necessário. Durante o mês, Dr. Jamal reforça seu compromisso com políticas públicas que ampliem o acesso ao atendimento psicológico.

A iniciativa também busca promover informação, estimular o diálogo e conscientizar a população sobre o bem-estar emocional. Segundo o vereador, saúde mental é um direito de todos e deve ser tratada com atenção e prioridade. A campanha ainda destaca a prevenção de doenças e a importância de ambientes acolhedores na sociedade. Dr. Jamal conclui que investir na saúde emocional é investir no futuro coletivo.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Com novas regras, Detran-MS realiza curso presencial de reciclagem a partir de quinta-feira na Capital

Milton - 0
O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) passa a ofertar o curso de Reciclagem para Condutores Infratores com novas regras....
Leia mais

Fase II de ações em Inocência amplia prevenção, testagens e cuidado a populações vulneráveis

Milton - 0
Iniciativa fortalece a vigilância em saúde, qualifica fluxos assistenciais e amplia o acesso ao diagnóstico e tratamento de ISTs no município A SES (Secretaria de...
Leia mais

Ex-técnico da Bundesliga troca gramado por fast food

Milton - 0
História inusitada chamou atenção na Alemanha: Alexander Nouri, ex-técnico de clubes como Werder Bremen e Hertha Berlin, deixou o futebol profissional e agora gerencia...
Leia mais

Fase II em Inocência fortalece prevenção, testagens e cuidado a grupos vulneráveis

Milton - 0
A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou a segunda fase das ações de vigilância e atenção à saúde no município de Inocência, com...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia