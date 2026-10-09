Investimento de R$ 4,2 milhões promove melhorias para ciclistas da Capital 

A Prefeitura de Campo Grande vai investir R$ 4,2 milhões em obras de infraestrutura para ciclistas em trechos das avenidas Cônsul Assaf Trad, Zulmira Borba e Nelly Martins, além do circuito cicloviário do Parque do Sóter. Os contratos foram publicados nesta sexta-feira (9), no Diário Oficial do Município, e preveem a implantação e a requalificação de estruturas para quem utiliza a bicicleta no dia a dia.

O projeto prevê a implantação e a requalificação de estruturas destinadas aos ciclistas, com ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e calçadas compartilhadas. Também estão previstas melhorias na sinalização e nos acessos, incluindo rampas para facilitar a circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para a prefeita Adriane Lopes, investir nesse tipo de estrutura significa olhar para as necessidades de quem utiliza as ruas e os espaços públicos todos os dias. “Queremos uma Campo Grande em que as pessoas possam se deslocar com mais segurança, usar a bicicleta no dia a dia e aproveitar os espaços da cidade com mais qualidade de vida”, afirma a prefeita.

Na Avenida Cônsul Assaf Trad, os serviços serão realizados entre a Avenida Mascarenhas de Moraes e a Rua Júlio Baís. Já na Avenida Zulmira Borba, as intervenções vão ocorrer entre a Avenida Cônsul Assaf Trad e a Rua Major Geovane Francisco Nadalin.

Essas duas frentes de trabalho serão executadas pela empresa Zion Prime Obras e Pavimentação Ltda., em um contrato de quase R$ 3,3 milhões, com prazo de até 150 dias para a conclusão dos serviços, a partir do início previsto contratualmente.

Na Avenida Nelly Martins, as obras vão do trecho entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Rio Negro. Os serviços também contemplam a região e o circuito cicloviário do Parque do Sóter. Essa etapa será executada pela CG3F Serviços e Construtora Ltda., em contrato de R$ 870 mil, com prazo de até 90 dias.

Além das estruturas cicloviárias, o projeto inclui a renovação da sinalização horizontal, como as marcações pintadas no pavimento, e vertical, por meio de placas. Também serão implantadas rampas de acessibilidade nos acessos às estruturas, nos cruzamentos e nos pontos de passagem pelo canteiro central.

Próximas etapas

A Prefeitura está realizando os procedimentos administrativos para emitir as Ordens de Serviço. Depois que as empresas receberem os documentos, começa a contagem dos prazos contratuais para a execução das obras.

As obras integram o Vira CG Infraestrutura, programa municipal que reúne mais de R$ 280 milhões em investimentos em melhorias urbanas, incluindo obras de drenagem, pavimentação, recapeamento e infraestrutura cicloviária.