Interdições de trânsito durante a semana e no feriado.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para o decorrer da semana, incluindo o feriado do Dia da Consciência Negra. A Agetran reafirma seu compromisso com a ordem e segurança no trânsito e solicita aos condutores que respeitem as sinalizações provisórias nas áreas interditadas, planejando rotas alternativas para evitar transtornos.

Terça-feira, 19 de novembro de 2024

Projeto Nossa Energia

Horário: 13h às 16h30

Local: Rua Arariba Nº 28, entre a Rua Barueri e a Rua Barreiras

Execução de Obras

Período: 19/11/2024 a 24/11/2024

Horário: 6h às 18h

Local: Cruzamento da Rua Frederico Korndorfer com a Rua Vinte e Um de Abril

Quarta-feira, 20 de novembro de 2024 (Feriado)

Comemoração pelo Dia da Consciência Negra

Horário: 6h às 00h

Local: Rua Eva Maria de Jesus, entre a Rua do Seminário e a Avenida Heráclito de Figueiredo

A Agetran orienta que os condutores fiquem atentos às sinalizações provisórias e sigam as instruções para garantir a segurança e fluidez no trânsito durante as interdições.