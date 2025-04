Idoso morre após ser queimado pelo filho em Naviraí

Na terça-feira (1º), faleceu Geraldo Pereira da Silva (79) que estava internado em estado grave na Santa Casa de Naviraí desde o dia 6 de março. Ele foi vítima de um incêndio causado pelo próprio filho, Carlos Aparecido da Silva (53) policial militar aposentado. O idoso sofreu queimaduras em 33% do corpo e enfrentou complicações devido a uma infecção resistente aos antibióticos.

O ataque aconteceu após uma briga na casa da família, que foi incendiada. A mãe de Carlos tentou apagar as chamas com uma mangueira enquanto gritava por ajuda. Quando a polícia chegou, o autor estava inconsciente e foi levado ao hospital. Após recuperar a consciência, Carlos alegou não se lembrar do ocorrido.

Geraldo, que ficou em estado crítico, não resistiu às complicações e morreu após semanas de sofrimento. Carlos foi preso em flagrante por homicídio tentado, incêndio e lesão corporal. O caso chocou a comunidade local, deixando familiares e vizinhos em choque diante da tragédia.