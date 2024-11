Na manhã de hoje (5), um idoso de 93 anos foi atropelado no centro de Amambai. O acidente ocorreu na Avenida Pedro Manvailler, quando o motorista não percebeu o idoso ao atravessar a rua. O impacto foi registrado no retrovisor do veículo.

A vítima foi atendida no local e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhada ao Hospital Regional de Amambai. O idoso sofreu escoriações no rosto, fraturas no braço e na perna esquerda, além de sangramento nasal.